Whirlpool invia il preavviso dei licenziamenti: "Pagheremo stipendi per 75 giorni" (Di giovedì 15 luglio 2021) “In merito alle notizie che in queste ore sono apparse sulla stampa, Whirlpool Emea smentisce di aver inviato lettere di licenziamento ai dipendenti del sito di Napoli”. E’ quanto chiarisce una nota della multinazionale americana che precisa “di aver inviato lettere alle rappresentanze sindacali e alle Istituzioni competenti sull’avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/91, come anticipato nella giornata di ieri”. Come noto, prosegue Whirlpool, “la procedura ha una durata di 75 giorni, durante i quali i dipendenti del sito di Napoli riceveranno la ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) “In merito alle notizie che in queste ore sono apparse sulla stampa,Emea smentisce di averto lettere di licenziamento ai dipendenti del sito di Napoli”. E’ quanto chiarisce una nota della multinazionale americana che precisa “di averto lettere alle rappresentanze sindacali e alle Istituzioni competenti sull’avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/91, come anticipato nella giornata di ieri”. Come noto, prosegue, “la procedura ha una durata di 75, durante i quali i dipendenti del sito di Napoli riceveranno la ...

