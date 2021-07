VIDEO British Open 2021: highlights e sintesi del primo giro. Oosthuizen in testa, bene Molinari e Migliozzi, Rahm inciampa (Di giovedì 15 luglio 2021) Si è concluso il primo giro di un’edizione estremamente interessante dell’Open Championship. Torna la scena British in questo 2021, e al Royal St. George è stato l’inglese Richard Bland a mettere in scena il primo tee shot dell’anno, per certi versi storico visto lo stop di un anno fa. C’è un ex campione del torneo al comando, ed è il sudafricano Louis Oosthuizen, che ha segnato sulla carta uno score di 64, 6 colpi sotto il par. Alle sue spalle Jordan Spieth e Brian Harman: i due americani sono distanziati di un colpo. Buona la performance degli italiani, con Francesco ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Si è concluso ildi un’edizione estremamente interessante dell’Championship. Torna la scenain questo, e al Royal St. George è stato l’inglese Richard Bland a mettere in scena iltee shot dell’anno, per certi versi storico visto lo stop di un anno fa. C’è un ex campione del torneo al comando, ed è il sudafricano Louis, che ha segnato sulla carta uno score di 64, 6 colpi sotto il par. Alle sue spalle Jordan Spieth e Brian Harman: i due americani sono distanziati di un colpo. Buona la performance degli italiani, con Francesco ...

