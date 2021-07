Vaticano, cardinale Parolin in lista testi Marogna per processo che si apre 27 luglio (Di giovedì 15 luglio 2021) Ci sono anche il cardinale di Stato Pietro Parolin, l’ex capo della security di Telecom, Giuliano Tavaroli, ed ex 007 tra i testi che, a quanto apprende l’Adnkronos, la manager cagliaritana Cecilia Marogna intende chiamare a deporre nel processo che si aprirà il 27 luglio prossimo in Vaticano. Divenuta nota alle cronache come “dama del cardinale” per il rapporto fiduciario che la lega all’ex numero due della Segreteria di Stato Angelo Becciu, la Marogna è accusata dai giudici d’Oltretevere di peculato in concorso con l’ex Sostituto in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) Ci sono anche ildi Stato Pietro, l’ex capo della security di Telecom, Giuliano Tavaroli, ed ex 007 tra iche, a quanto apprende l’Adnkronos, la manager cagliaritana Ceciliaintende chiamare a deporre nelche si aprirà il 27prossimo in. Divenuta nota alle cronache come “dama del” per il rapporto fiduciario che la lega all’ex numero due della Segreteria di Stato Angelo Becciu, laè accusata dai giudici d’Oltretevere di peculato in concorso con l’ex Sostituto in ...

