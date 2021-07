Vaccini in Arsenale. Dopo una lunga attesa sotto il sole la comunicazione che i vaccini sono finiti e che bisogna attendere ancora (Di giovedì 15 luglio 2021) Presso l’Arsenale Militare di Taranto, la situazione è vergognosa. In attesa di fare il vaccino circa 250 persone, tra cui anche anziani e disabili in sedia a rotelle. Una lunga fila in uno spazio senza nessuna copertura, dunque totalmente al sole con una temperatura che si aggira attorno ai 40 gradi. Dopo quasi un’ora arriva la comunicazione che i vaccini sono finiti e che bisogna aspettare ulteriori 30 minuti, tempo necessario perché si scongelino le nuove dosi e possano essere ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 15 luglio 2021) Presso l’Militare di Taranto, la situazione è vergognosa. Indi fare il vaccino circa 250 persone, tra cui anche anziani e disabili in sedia a rotelle. Unafila in uno spazio senza nessuna copertura, dunque totalmente alcon una temperatura che si aggira attorno ai 40 gradi.quasi un’ora arriva lache ie cheaspettare ulteriori 30 minuti, tempo necessario perché si scongelino le nuove dosi e possano essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Arsenale Taranto, vaccini: arsenale, centinaia al caldo 'anche anziani e persone sulle sedie a rotelle' e in attesa dello scongelamento delle dosi Protesta ... Arsenale militare: 'in attesa di fare il vaccino circa 250 persone, tra cui anche anziani e ... Dopo quasi un'ora arriva la comunicazione che i vaccini sono finiti e che bisogna aspettare ulteriori 30 ...

Coronavirus in Puglia, dati del 14 luglio: +44 nuovi positivi E' il caso di Valenzano che nella stessa giornata ha chiuso con 1070 vaccini, e del centro di Mola ... così distribuite: a Taranto 273 presso la SVAM, 352 presso l'Arsenale della Marina Militare; 265 ...

Vaccini, potenziato l'HUB in Arsenale Corriere di Taranto Campagna vaccinale: quanti vaccini sono stati fatti a Taranto? TARANTO - Prosegue la campagna vaccinale in Puglia e a Taranto, nonostante i problemi con le forniture e le dosi e il blocco delle prenotazioni delle prime dosi (ma non per gli anziani). I numeri cont ...

