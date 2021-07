USA | Empire State index luglio vola a 43 punti

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Teleborsa) – Balza oltre attese l’indice manifatturierodi New York, che si è portato aa 43dai 17,4di giugno. Le stime degli analisti erano per una salita più contenuta, ovvero fino a 18. L’indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello del dato superiore/inferiore allo 0 indica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni. Fra le varie componenti dell’indice, quella sui nuovi ordini migliora a quota 33,3, mentre ...

Advertising

ClashofClansIT4 : Sai attaccare come un pro e fare 3 ?? nella sfida della qualificazione di giugno? ?? Usa l'esercito di Mechuo (Tomp… - romeoicq : @rojas4mayor2021 USA=Evil Empire - PaoloLuraschi : -UK:occupazione disoccupazione maggio -UK:variazione richieste sussidi di disoccupazione giugno -Italia:inflazione… - Up_the_Empire : RT @FabGiagnoni: La battaglia di #HackawRidge Di #MelGibson #USA 2016 min. Il primo obiettore decorato della #storia. First #MedalOfHonor… - jackcharlt : @nhbaptiste “Uncool story bro “ -usa invisible empire -

Ultime Notizie dalla rete : USA Empire

Borsa Italiana

Balza oltre attese l'indice manifatturieroState di New York, che si è portato a luglio a 43 punti dai 17,4 punti di giugno . Le stime degli analisti erano per una salita più contenuta, ovvero fino a 18 punti. L'indice misura le ...La Federal reserve di New York ha comunicato che l'indiceState Manufactoring (che misura l'andamento dell'attività manifatturiera di New York) si attesta nel mese di luglio a +43 punti da +17,4 punti di giugno, risultando nettamente superiore alle ...(Teleborsa) - Balza oltre attese l'indice manifatturiero Empire State di New York, che si è portato a luglio a 43 punti dai 17,4 punti di giugno. Le stime degli analisti erano per una salita più ...La Federal reserve di New York ha comunicato che l'indice Empire State Manufactoring (che misura l'andamento dell'attività manifatturiera di New York) si attesta nel mese di luglio a +43 punti da +17, ...