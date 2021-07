Un drapò per l’identità del Piemonte (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Consiglio regionale lo consegnerà ai 1.181 Comuni nel corso di otto incontri nelle varie province. A ogni tappa l’immagine del drapò illuminerà per una sera la facciata del monumento più rappresentativo del territorio. L’iniziativa, nell’ambito dei 50anni della Regione, è slittata al 2021 a causa della pandemia e prevede anche la mostra fotografica “Piemonte cinquant’anni”. sat/col/ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Consiglio regionale lo consegnerà ai 1.181 Comuni nel corso di otto incontri nelle varie province. A ogni tappa l’immagine delilluminerà per una sera la facciata del monumento più rappresentativo del territorio. L’iniziativa, nell’ambito dei 50anni della Regione, è slittata al 2021 a causa della pandemia e prevede anche la mostra fotografica “cinquant’anni”. sat/col/ su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : drapò per Presentata la bandiera Drapo' dal Consiglio regionale (VIDEO) Ad ogni tappa, l'immagine del Drapò illuminerà per una sera la facciata di un monumento o palazzo storico del territorio che ospiterà l'iniziativa. " La bandiera rappresenta l'identità culturale e ...

La Regione consegna 1.181 bandiere ai Comuni del Piemonte: "Ciascuno di loro rappresenta la nostra storia" Un tour comune per comune per tutto il Piemonte per la consegna ufficiale del Drapò , la bandiera della Regione. Con un anno di ritardo, causa pandemia, il Consiglio regionale si organizza per portare in ogni angolo del Piemonte il drapò, in tutti ...

