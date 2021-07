Ultime Notizie Roma del 15-07-2021 ore 11:10 (Di giovedì 15 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per figlio disabile aveva un furgone attrezzato con una pedana per far salire a bordo agevolmente ragazzo con la carrozzina un veicolo spazioso è attrezzato per tutte le esigenze del figlio Ma qualcuno gliel’ha rubato così la donna di Ossago Lodigiano provincia di Lodi ha lanciato il suo appello su Facebook Aiutatemi a ritrovare quelle camioncino andiamo all’estero giallo a casa Caterina la villa di Miami Beach Ocean Drive che fu la dimora di Gianni Versace oggi trasformata in un lussuoso boutique hotel conosciuto come la magione o the Villa casa casuarina ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 luglio 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio per figlio disabile aveva un furgone attrezzato con una pedana per far salire a bordo agevolmente ragazzo con la carrozzina un veicolo spazioso è attrezzato per tutte le esigenze del figlio Ma qualcuno gliel’ha rubato così la donna di Ossago Lodigiano provincia di Lodi ha lanciato il suo appello su Facebook Aiutatemi a ritrovare quelle camioncino andiamo all’estero giallo a casa Caterina la villa di Miami Beach Ocean Drive che fu la dimora di Gianni Versace oggi trasformata in un lussuoso boutique hotel conosciuto come la magione o the Villa casa casuarina ...

Advertising

fanpage : In Francia multe fino a 45mila euro e carcere per esercenti che violano #greenpass - fanpage : Pierpaolo Sileri lancia la proposta. - fanpage : Niente stipendio da Settembre ai sanitari non vaccinati. - disilluso_ : RT @Corriere: Sara e le vessazioni in ospedale: «Il primario non si fa da parte» - CorriereCitta : Emergenza rifiuti a Roma, riapre la discarica di Albano: la Raggi firma l’ordinanza -