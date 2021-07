Suzuki Jimny - Su strada e in off-road con la Pro

(Di giovedì 15 luglio 2021) Da 1.300 a 3.000 metri di altitudine. Dall'asfalto allo sterrato più impegnativo, fino a raggiungere la neve. Tutto con la nuova, ora in versione autocarro e denominata Pro. Per mettere alla prova le doti fuoristradistiche della piccola 4x4 della Casa giapponese sono partita da Bardonecchia (TO) e sono arrivata al Colle del Sommeiller: 30 km nel cuore delle montagne piemontesi per capire se davvero può cavarsela in ogni situazione. Cambio di categoria. E la risposta è sì. Anche se ora è stata inserita nella categoria N1, lanon cambia certo le sue caratteristiche, anzi. Telaio a longheroni ...

Advertising

fleetimenews : Suzuki JIMNY PRO: torna il 4×4 unico e inimitabile #SUZUKI #JIMNY #SuzukiJIMNYPRO #4x4 #LCV… - SuzukiIT : Suzuki #JIMNYPRO: torna il 4x4 unico e inimitabile ?? #JIMNY 1.5 PRO 4x4 AllGrip si presenta sul mercato come l’uni… - solomotori : Suzuki Jimny Pro, è tornata la 'piccola peste' inarrestabile - lulopdotcom : #automotive Suzuki JIMNY PRO: torna il 4x4 unico e inimitabile, anche con Noleggio a Lungo Termine… - motor__cycle : Suzuki Jimny Pro, è tornata la 'piccola peste' inarrestabile -

Ultime Notizie dalla rete : Suzuki Jimny

Icona del fuoristrada senza compromessi,è tornato in scena e questa volta è Pro. Si chiama infattiPro, altrimenti detto N1, la nuova versione del piccolo e pressoché inarrestabile off - road della casa di Hamamatsu, che ...Pro torna sul mercato con una veste nuova, allargando così le possibilità e la gamma per i clienti. Il piccolo fuoristrada giapponese disponibile con omologazione N1 , ovvero veicolo ...Dall’asfalto allo sterrato più impegnativo, fino a raggiungere la neve a quota 3.000 metri. Ecco com'è e come va la nuova versione autocarro.Il 4x4 compatto della casa automobilistica giapponese arriva sul mercato come veicolo commerciale leggero, disponibile a 23.400 euro chiavi in mano ...