Rai | Crosetto | A Lega e Fi dico | nella vita se prendi uno schiaffo lo restituisci

Guido Crosetto, co-fondatore di FdI, oggi fuori dal Parlamento. Nei giochi del cda Rai resta escluso proprio il consigliere del partito di Giorgia Meloni, mentre entrano i nomi di Lega e Fi. FdI è stata fregata dagli alleati? Ci sono letture diverse del voto di ieri. In primis quella istituzionale: è la prima volta nella storia della tv pubblica che all'opposizione non è dato nemmeno un diritto di tribuna. E' il vulnus più grave, senza entrare nei rapporti con gli altri partiti di centrodestra e con il governo. Ed è il motivo per cui ho fatto un tweet sarcastico: la Von Der Leyen applicherebbe anche qui l'articolo 7 del Trattato sul ...

