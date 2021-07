Pazienti psoriasi | Farmaci biologici una grande vittoria sulla malattia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) - "Una risorsa, una novità che ha migliorato la loro qualità della vita e che garantisce una risposta in termini di efficacia più alta". E' la terapia biologica vista daicon, "l'ideale per un trattamento cronico e non solo al bisogno. Anap Onlus", Associazione nazionale 'Gli amici per la pelle', "nasce, su iniziativa dei, negli anni in cui gli stessi venivano ricoverati in ospedale per mesi. Irappresentano unanei confronti della. Il problema è che non ...