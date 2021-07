Missioni | no da 30 deputati | ' grave violazione dei diritti umani' 2

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Adnkronos) - "Le sistematiche violazioni deia cui sono sottoposti migranti e rifugiati in Libia sono state oggetto di diversi report delle Nazioni Unite, delle principali organizzazionitarie e di molte inchieste giornalistiche. Nei centri di detenzione gestiti dalle autorità libiche le persone subiscono violenze inaudite: vengono torturate, violentate, uccise o vendute come schiavi -dicono i parlamentari-. Le collusioni, e spesso la sovrapposizione, tra la Guardia Costiera libica e le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di esserisono state oggetto di diverse indagini anche della ...

Altro dossier caldo nella maggioranza è il voto sul rifinanziamento delleall'estero . Domani si pronuncerà la Camera dei, poi toccherà a palazzo Madama. Il Pd spinge perché sia l'...... ma anche nei luoghialla cultura e al tempo libero. Chi ha vissuto quel periodo lo ... in Egitto apre la diga di Assuan; Amin Dada prende il potere in Uganda; leApollo 14 e 15 ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – “Le sistematiche violazioni dei diritti umani a cui sono sottoposti migranti e rifugiati in Libia sono state oggetto di diversi report delle Nazioni Unite, dell ...(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Stop alla cooperazione con la Guardia costiera libica. Lo chiedono una trentina di deputati, la maggiora parte dei quali della maggioranza, in una risoluzione a prima firma di ...