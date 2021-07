Missioni, Camera respinge risoluzione su ‘no’ sostegno Guardia libica (Di giovedì 15 luglio 2021) La Camera ha respinto la risoluzione presentata a prima firma Palazzotto, e sottoscritta da una trentina di deputati, in cui si diceva di no al sostegno italiano all’azione della Guardia costiera libica per il pattugliamento delle coste. Sulla risoluzione il governo aveva espresso parere negativo. I favorevoli sono stati 40, i contrari 376, 21 gli astenuti. La Camera ha poi approvato la risoluzione di maggioranza sulle Missioni internazionali con 438 sì. Il voto riguarda la parte principale del testo, che è sottoposto a votazione per parti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) Laha respinto lapresentata a prima firma Palazzotto, e sottoscritta da una trentina di deputati, in cui si diceva di no alitaliano all’azione dellacostieraper il pattugliamento delle coste. Sullail governo aveva espresso parere negativo. I favorevoli sono stati 40, i contrari 376, 21 gli astenuti. Laha poi approvato ladi maggioranza sulleinternazionali con 438 sì. Il voto riguarda la parte principale del testo, che è sottoposto a votazione per parti ...

