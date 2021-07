M5S, Conte e Grillo siglano la pace: ex premier pronto a ‘battaglia’ su giustizia (Di giovedì 15 luglio 2021) Un ultimo passo, l’atto formale per suggellare l’accordo. E poi sarà rifondazione, questa volta per davvero. Beppe Grillo e Giuseppe Conte si vedono per ufficializzare l’intesa sul nuovo statuto: un pranzo a base di pesce in un ristorante a Marina di Bibbona, a pochi passi dalla villa del comico genovese, per definire i dettagli e provare a gettarsi alle spalle le incomprensioni e i rancori delle ultime settimane, che sembravano aver definitivamente compromesso la trattativa. Un dialogo ricostruito a fatica, grazie alla mediazione dei 7 ‘saggi’ nominati dallo stesso Grillo. Ora si attende la pubblicazione del nuovo statuto sul sito del ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) Un ultimo passo, l’atto formale per suggellare l’accordo. E poi sarà rifondazione, questa volta per davvero. Beppee Giuseppesi vedono per ufficializzare l’intesa sul nuovo statuto: un pranzo a base di pesce in un ristorante a Marina di Bibbona, a pochi passi dalla villa del comico genovese, per definire i dettagli e provare a gettarsi alle spalle le incomprensioni e i rancori delle ultime settimane, che sembravano aver definitivamente compromesso la trattativa. Un dialogo ricostruito a fatica, grazie alla mediazione dei 7 ‘saggi’ nominati dallo stesso. Ora si attende la pubblicazione del nuovo statuto sul sito del ...

