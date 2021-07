Kit Harington nel trailer di Modern Love 2, insieme a Tobias Menzies: ufficiale la data d’uscita su Prime Video (Di giovedì 15 luglio 2021) Archiviato Jon Snow Kit Harington appare nel trailer di Modern Love 2, come romantico protagonista di una potenziale storia d’amore: la serie antologica sulle relazioni, ispirata alle storie raccolte dalla storica rubrica del New York Times, torna con nuovi episodi il 13 agosto, su Amazon Prime Video. Il trailer di Modern Love 2 ufficializza la data d’uscita della nuova stagione e mostra le Prime scene inedite di questa nuova full immersion in storie d’amore molto diverse tra loro, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Archiviato Jon Snow Kitappare neldi2, come romantico protagonista di una potenziale storia d’amore: la serie antologica sulle relazioni, ispirata alle storie raccolte dalla storica rubrica del New York Times, torna con nuovi episodi il 13 agosto, su Amazon. Ildi2 ufficializza ladella nuova stagione e mostra lescene inedite di questa nuova full immersion in storie d’amore molto diverse tra loro, ...

