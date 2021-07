I vaccini con vettore adenovirale producono robuste risposte immunitarie a lungo termine (Di giovedì 15 luglio 2021) AGI - I vaccini con vettore adenovirale possono generare risposte robuste del sistema immunitario a lungo termine. Lo sottolineano in un articolo pubblicato sulla rivista Nature Immunology gli scienziati dell'Universita' di Oxford e del Cantonal Hospital St. Gallo, in Svizzera, che hanno descritto la capacità dei vaccini ad adenovirus di generare cellule T robuste ed efficaci. Il team, guidato da Paul Klenerman, dell'Università di Oxford, ha utilizzato un modello animale per osservare il modo in cui i vaccini di questo ... Leggi su agi (Di giovedì 15 luglio 2021) AGI - Iconpossono generaredel sistema immunitario a. Lo sottolineano in un articolo pubblicato sulla rivista Nature Immunology gli scienziati dell'Universita' di Oxford e del Cantonal Hospital St. Gallo, in Svizzera, che hanno descritto la capacità deiad adenovirus di generare cellule Ted efficaci. Il team, guidato da Paul Klenerman, dell'Università di Oxford, ha utilizzato un modello animale per osservare il modo in cui idi questo ...

