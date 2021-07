Grillo e Conte mostrano di aver fatto pace | ' Pensiamo al 2050'

(Di giovedì 15 luglio 2021) Beppee Giuseppesi sono incontrati a Marina di Bibbona per provare una riappacificazione. Il cofondatore del M5s e l'ex premier sono stati a pranzo insieme in un locale della località di ...

davidefaraone : Lancio un appello ai giornalisti, c'è qualcuno che può chiedere a Conte, Di Maio e Grillo un'opinione sul #ddlZan?… - pietroraffa : E niente: era tutto uno scherzo #Grillo #Conte - fattoquotidiano : M5S, Conte: "Io e Grillo? Lo incontrerò e lavoreremo insieme". Su Ddl Zan: "Presto dirò la mia"

Ma anche di Luigi Di Maio, che insieme a Roberto Fico ha giocato un ruolo determinante per favorire la riappacificazione tra. Al cofondatore del M5S toccherà invece designare i membri ...... ex premierpronto a 'battaglia' su giustizia 15 Luglio 2021 Un ultimo passo, l'atto formale per suggellare l'accordo. E poi sarà rifondazione, questa volta per davvero. Beppee Giuseppe.“E ora pensiamo al 2050!” ha poi scritto sulla sua pagina Facebook Grillo pubblicando una foto dell’incontro con l’ex premier. Incontro a Marina di Bibbona, in provincia di… Leggi ...Giuseppe Conte e Beppe Grillo si sono finalmente parlati a quattro occhi. L’incontro tra il fondatore dell’M5s e l’ex presidente del consiglio italiano è stato a Marina di Bibbona. I due sono stati a ...