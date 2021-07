Green pass alla francese? Sileri frena: “Al momento è indicato solo per stadi e discoteche” (Di giovedì 15 luglio 2021) «No al Green pass alla francese ora che i contagi sono ancora bassi, è da valutare in prospettiva per i grandi eventi se le ospedalizzazioni aumenteranno». Lo ha affermato Pierpaolo Sileri , sottosegretario... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 15 luglio 2021) «No alora che i contagi sono ancora bassi, è da valutare in prospettiva per i grandi eventi se le ospedalizzazioni aumenteranno». Lo ha affermato Pierpaolo, sottosegretario...

Advertising

RobertoBurioni : Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTR… - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - AnnalisaChirico : Il Green pass per ristorante e bar è misura da stato poliziesco. Un modo subdolo per imporre l’obbligo vaccinale. N… - iceeke65 : RT @BarillariDav: Per andare al ristorante serve il green pass ? Io non andrò in nessun ristorante che me lo chiederà. Ristoratori: se vol… - val_nos : @AnnalisaChirico È un ricatto. Peraltro il green pass è inutile e pericoloso: -