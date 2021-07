Franco Battiato: Il 21 settembre all’Arena di Verona l’abbraccio al Maestro (Di giovedì 15 luglio 2021) catanese scomparso nel maggio scorso Arena di Verona (Getty Images)Non sarà un omaggio, né tantomeno un ricordo. Sarà un lungo, interminabile abbraccio con uno dei nostri più grandi cantautori, uno dei più geniali ed innovativi. Il 21 settembre 2021 l’Arena di Verona si trasformerà in un magico luogo di incontro. Da una parte una miriade di artisti italiani, dall’altra la musica e le parole di Franco Battiato. Il titolo che è stato dato all’evento è perfetto: Invito al viaggio. Perché di un viaggio si tratterà. Di un viaggio che ci porterà nei luoghi veri o immaginari che hanno fatto da sfondo o fornito ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 luglio 2021) catanese scomparso nel maggio scorso Arena di(Getty Images)Non sarà un omaggio, né tantomeno un ricordo. Sarà un lungo, interminabile abbraccio con uno dei nostri più grandi cantautori, uno dei più geniali ed innovativi. Il 212021 l’Arena disi trasformerà in un magico luogo di incontro. Da una parte una miriade di artisti italiani, dall’altra la musica e le parole di. Il titolo che è stato dato all’evento è perfetto: Invito al viaggio. Perché di un viaggio si tratterà. Di un viaggio che ci porterà nei luoghi veri o immaginari che hanno fatto da sfondo o fornito ...

