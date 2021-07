Fiumicino, al via il riconoscimento biometrico dei passeggeri Delta Airlines: 'Check - in più veloci'. Ecco come funziona (Di giovedì 15 luglio 2021) All'aeroporto di Fiumicino è partito oggi il riconoscimento biometrico del volto dei passeggeri in partenza con la Compagnia Delta Air Lines . Lo scalo romano continua così a puntare sulla tecnologia ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021) All'aeroporto diè partito oggi ildel volto deiin partenza con la CompagniaAir Lines . Lo scalo romano continua così a puntare sulla tecnologia ...

Advertising

leggoit : #Fiumicino, al via il riconoscimento biometrico dei passeggeri Delta Airlines: «Check-in più veloci». Ecco come fun… - DividendProfit : AdR, a Fiumicino al via il riconoscimento biometrico per i passeggeri di Delta Air Lines - radioromait : Fiumicino, al via il riconoscimento biometrico per i passeggeri dei voli Delta - ilfaroonline : Fiumicino, Caroccia: “Procedono spediti i lavori per il nuovo plateatico di via Foce Micina” - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Raccordo Anulare ?????? Code tra la Roma-Fiumicino e Via Pontina > carreggiata esterna #Luceverde #Lazio -