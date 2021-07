Facebook viene meno al divieto UE di utilizzare i dati di Whatsapp (Di giovedì 15 luglio 2021) Facebook evita il divieto UE sull’uso dei dati di Whatsapp, ma deve affrontare un’indagine sui nuovi termini e servizi che hanno smosso i sostenitori dei diritti dei consumatori. LEGGI ANCHE > Per il garante l’informativa sul nuovo trattamento dei dati di Whatsapp non è chiara Il giudizio sulle pratiche di Facebook Come riporta Bloomberg, l’European Data Protection Board, un organo di autorità dell’UE, ha ritenuto che le pratiche di Facebook legate ai dati di Whatsapp dovrebbero essere esaminate «in via prioritaria» ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 luglio 2021)evita ilUE sull’uso deidi, ma deve affrontare un’indagine sui nuovi termini e servizi che hanno smosso i sostenitori dei diritti dei consumatori. LEGGI ANCHE > Per il garante l’informativa sul nuovo trattamento deidinon è chiara Il giudizio sulle pratiche diCome riporta Bloomberg, l’European Data Protection Board, un organo di autorità dell’UE, ha ritenuto che le pratiche dilegate aididovrebbero essere esaminate «in via prioritaria» ...

Advertising

vitaleluca : ULTIMA NOVITÀ VIENE DA FACEBOOK - BergamoAcli : RT @ComunediBergamo: Viene presentata ufficialmente oggi nella sala Galmozzi la neonata società @bergamo1991, il nuovo progetto sportivo di… - Nyav19 : Su Facebook criticano Emilia Clarke per il suo fisico. Quando le donne non saranno più giudicate per il loro aspett… - caterina_manzi : RT @LueTommaso: Le mie parole sulla famosa vicenda “incontro in autogrill” dopo le parole di Marco Mancini al Copasir. La verità prima o po… - CarloSantaroni : RT @LueTommaso: Le mie parole sulla famosa vicenda “incontro in autogrill” dopo le parole di Marco Mancini al Copasir. La verità prima o po… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook viene DIRETTA/ Roma Montecatini video streaming tv: porte chiuse, in serata gli highlights ... PORTE CHIUSE, HIGHLIGHTS IN SERATA Roma Montecatini è cominciata, ma non viene trasmessa in ... in particolare consigliamo di visitare gli account Facebook e Twitter. CALCIOMERCATO ROMA/ Spunta l'...

Coronavirus 15 luglio. Sicilia 353 casi. Italia 2.455 Per quanto riguarda la suddivisione dei nuovi casi per provincia, il boom viene fatto registrare da ... Condividi: Twitter Facebook Mi piace: Mi piace Caricamento...

Cuba ha bloccato l’accesso a Facebook e Telegram dopo le proteste Wired Italia Lite sui vaccini, fu denunciato da Burioni: Red Ronnie viene assolto Nel post, osserva il giudice nella motivazione, Red Ronnie si limitò ad incollare lo screenshot dell’email con un suo commento di poche righe, «senza però, per quanto emerso, inserire commenti offensi ...

... PORTE CHIUSE, HIGHLIGHTS IN SERATA Roma Montecatini è cominciata, ma nontrasmessa in ... in particolare consigliamo di visitare gli accounte Twitter. CALCIOMERCATO ROMA/ Spunta l'...Per quanto riguarda la suddivisione dei nuovi casi per provincia, il boomfatto registrare da ... Condividi: TwitterMi piace: Mi piace Caricamento...Nel post, osserva il giudice nella motivazione, Red Ronnie si limitò ad incollare lo screenshot dell’email con un suo commento di poche righe, «senza però, per quanto emerso, inserire commenti offensi ...