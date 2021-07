Euro 2020, 3 donne su 10 approfittano delle partite per organizzare una scappatella (Di giovedì 15 luglio 2021) “Perché perché la domenica mi lascia sempre sola per andare a vedere la partita di pallone” cantava qualche anno fa Rita Pavone. Un chiaro riferimento alla sofferenza provata dalle signore di fronte alla passione di partner e mariti per il pallone. Ora però le cose sono cambiate: le donne, piuttosto che assistere alle partite in tv o lamentarsi di rimanere a casa da sole mentre i compagni guardano la partita con amici e colleghi, preferiscono chattare con qualcuno tra quell’8% della popolazione maschile poco interessata al calcio. I dati: tradiscono di più le donne. Tra le donne, ad avere poco interesse per il calcio ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 luglio 2021) “Perché perché la domenica mi lascia sempre sola per andare a vedere la partita di pallone” cantava qualche anno fa Rita Pavone. Un chiaro riferimento alla sofferenza provata dalle signore di fronte alla passione di partner e mariti per il pallone. Ora però le cose sono cambiate: le, piuttosto che assistere allein tv o lamentarsi di rimanere a casa da sole mentre i compagni guardano la partita con amici e colleghi, preferiscono chattare con qualcuno tra quell’8% della popolazione maschile poco interessata al calcio. I dati: tradiscono di più le. Tra le, ad avere poco interesse per il calcio ...

EURO2020 : ?? Who wore it best? ???? Cristiano Ronaldo (EURO 2016) ?? ???? Lorenzo Insigne (EURO 2020) #EURO2020 - AbdulazizTF : Oggi, sono stato molto onorato di incontrare l'Ambasciatore dell'Italia Roberto Cantone, e non vediamo l'ora di lav… - ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - L1onelMe5si : RT @visionarydou: Cristiano Ronaldo scored 1 goal in Euro 2020 [ A THREAD] - aldairzerista : RT @EURO2020: ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 -