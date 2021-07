Emissioni - Anfia: Forte preoccupazione per le proposte della Commissione Ue (Di giovedì 15 luglio 2021) La proposta della Commissione europea di rendere ancor più stringenti i limiti alle Emissioni delle automobili ha sollevato una Forte preoccupazione all'interno della filiera automobilistica italiana. L'Anfia, l'associazione di rappresentanza dell'intero mondo delle quattro ruote, definisce infatti insostenibile lo sforzo che il comparto e il tessuto sociale ed economico del nostro Paese dovrà sostenere per adeguarsi alle misure annunciate ieri dal massimo organo esecutivo dell'Unione europea. proposte sconcertanti. L'associazione esprime, innanzitutto, ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 15 luglio 2021) La propostaeuropea di rendere ancor più stringenti i limiti alledelle automobili ha sollevato unaall'internofiliera automobilistica italiana. L', l'associazione di rappresentanza dell'intero mondo delle quattro ruote, definisce infatti insostenibile lo sforzo che il comparto e il tessuto sociale ed economico del nostro Paese dovrà sostenere per adeguarsi alle misure annunciate ieri dal massimo organo esecutivo dell'Unione europea.sconcertanti. L'associazione esprime, innanzitutto, ...

Ultime Notizie dalla rete : Emissioni Anfia L'Ue "uccide" Diesel e benzina I target di un taglio del 50% delle emissioni al 2030 non si raggiungeranno senza una rete pubblica di ricarica di 6 milioni di punti, mentre si è fatto riferimento solo a 3,5 milioni". Anfia (...

Clima: Anfia, sconcerto e preoccupazione per nuovi target emissioni Secondo Anfia, 'la previsione di un target a zero emissioni al 2035 per auto e veicoli commerciali segna l'abbandono delle piu' avanzate tecnologie di propulsione su cui, oggi, la maggior parte delle ...

Auto benzina e diesel: stop nel 2035, la proposta UE è ufficiale Auto benzina e diesel: stop alla vendita in UE nel 2035 a vantaggio delle sole auto elettriche e a idrogeno: la proposta della Commissione UE è ufficiale.

