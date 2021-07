Ddl Zan: Malpezzi, avanti senza emendamenti ma con odg (Di giovedì 15 luglio 2021) "La situazione è delicata, ma non dipende da noi che continuiamo a essere convinti di questa legge di civiltà che il Paese aspetta da anni e di questo testo che, nella discussione alla Camera, ha già ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) "La situazione è delicata, ma non dipende da noi che continuiamo a essere convinti di questa legge di civiltà che il Paese aspetta da anni e di questo testo che, nella discussione alla Camera, ha già ...

Advertising

borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - davidefaraone : Lancio un appello ai giornalisti, c’è qualcuno che può chiedere a Conte, Di Maio e Grillo un’opinione sul #ddlZan?… - Fabryghe : @LaFerniMi @daz_elfo @Marco_V_82 io non ipotizzo proprio nulla. a me non verrebbe mai in mente di fare una cosa del… - pietro30199674 : RT @LaVeritaWeb: I tifosi del ddl Zan sono gli stessi che spingono per discriminare chi evita l'iniezione. -