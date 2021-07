Attenti all' assegno | mini tagli sulle pensioni

(Di giovedì 15 luglio 2021) Molti pensionati riceveranno un cedolino più “leggero” a causa del recupero delle quote indebitamente ricevute della quattordicesima per gli anni 2018 e 2019

il Giornale

Le pensioni risultano essere spesso una nota dolente per gli italiani, così come accadrà a stretto giro: infatti, a luglio, alcuni pensionati riceveranno un assegno d'importo più basso del solito. Molti pensionati riceveranno un cedolino più "leggero" a causa del recupero delle quote indebitamente ricevute della quattordicesima per gli anni 2018 e 2019