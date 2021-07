Asl Salerno | vaccini | “Accelerare con gli studenti” VIDEO

(Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Vaccinare la quasi totalità della popolazione studentesca in provincia diper arrivare all’apertura dell’anno scolastico con la ripresa in presenza. È l’obiettivo al quale lavora l’Asl di, anche alla luce dei danni accertati provocati dalla Dad che ieri ha bocciato gli alunni della Campania, in base a quanto emerso dai test invalsi. Ed il responsabile dell’area Covid dell’Asl di, il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, facendo il punto con la stampa della campagna vaccinale, sottolinea come a favore della scuola campana ci sia il dato che riguarda la ...

Il 60% della popolazione Salernitana si è vaccinato contro il covid - 19. Lo ha detto il responsabile per l'emergenza covid - 19 delladi, Arcangelo Saggese Tozzi che la nostra Monica di Mauro ha incontrato per noi presso la sede dell'. L'auspicio dell'azienda sanitaria è quello di arrivare a vaccinare almeno tutta la ...Lo scrive in una nota il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante che ha chiesto questa mattina un confronto al direttore generale dell'Mario Iervolino e al direttore del distretto 67 ...“ Tagliare 6 ore mensili di inclusione agli adolescenti è una cosa inaccettabile. Ogni ASL fa quello che vuole, intanto questi giovani pazienti hanno un solo destino, anche per la delibera 131: l’igie ...Stampa “Nelle ultime settimane poche adesioni al vaccino, mancano le registrazioni in piattaforma; sarebbe un grosso spreco mantenere ancora operativo, per poche decine di inoculazioni giornaliere il ...