Apple Pay introduce un'opzione per pagare in un secondo momento, sia online che offline (Di giovedì 15 luglio 2021) (foto: Unsplash)Compri adesso, paghi dopo. La formula non è nuova ma ora sembra verrà aggiunta anche al sistema di pagamenti di Apple, Apple Pay. secondo quanto scrive Bloomberg, che cita una fonte interna all'azienda di Cupertino, la nuova funzionalità è per ora chiamata Apple Pay Later e consentirà Apple Pay per acquistare dei prodotti e pagarli a rate in un secondo momento. Si potranno distribuire i pagamenti in quattro tranche senza interessi ogni due settimane. Sarà anche possibile dilazionare le rate in un periodo più lungo ma in quel caso bisognerà ...

