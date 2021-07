Alluvioni in Germania, oltre 40 morti e decine di dispersi. Merkel: “È davvero una catastrofe. Le vittime saranno molte” (Di giovedì 15 luglio 2021) Almeno 45 morti e decine di dispersi. E’ questo il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito la Germania. Lo riporta la Bild. Forti piogge e inondazioni hanno colpito soprattutto la zona della Vestfalia, del Palatinato del Reno. “Io esprimo il mio dolore e la mia partecipazione per le vittime. Non abbiamo ancora i numeri, ma saranno molte” ha detto la cancelliera Angela Merkel. “Sono molti quelli che ancora vivono momenti di trepidazione. Si farà tutto il possibile per ritrovare i dispersi. Sono ore in cui parlare di una forte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 15 luglio 2021) Almeno 45di. E’ questo il bilancio dell’ondata di maltempo che ha colpito la. Lo riporta la Bild. Forti piogge e inondazioni hanno colpito soprattutto la zona della Vestfalia, del Palatinato del Reno. “Io esprimo il mio dolore e la mia partecipazione per le. Non abbiamo ancora i numeri, ma” ha detto la cancelliera Angela. “Sono molti quelli che ancora vivono momenti di trepidazione. Si farà tutto il possibile per ritrovare i. Sono ore in cui parlare di una forte ...

