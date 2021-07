Alice Campello e Alvaro Morata | famiglia riunita e vacanze in Sardegna

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il sorriso ritrovato, sotto il sole della Sardegna. Alice Campello e Alvaro Morata sono volati in Costa Smeralda per trascorrere un periodo di vacanza insieme ai tre figli: i gemellini Leonardo e Alessandro, che tra qualche giorno compiranno tre anni, e il piccolo Edoardo, nato lo scorso settembre. Famiglia riunita, per godersi le ferie e dimenticare le recenti (e tristi) tensioni legate a Italia-Spagna.