Zan a La7: “Renzi vuole mediare col sovranista Salvini? Allora meglio nessuna legge piuttosto che una che introduce discriminazioni” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Renzi fa una proposta di mediazione sul ddl Zan? Qui si vuole mediare sulla vita e sulla dignità delle persone. La proposta avanzata da Ostellari sul togliere il riferimento all’identità di genere dalla legge non è un dettaglio, ma è una crudeltà. Se Allora Renzi vuole seguire Salvini per trovare una mediazione a tutti i costi, io dico che è meglio nessuna legge che una legge che introduce discriminazioni“. Sono le parole pronunciate a “In onda” (La7) da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) “fa una proposta di mediazione sul ddl Zan? Qui sisulla vita e sulla dignità delle persone. La proposta avanzata da Ostellari sul togliere il riferimento all’identità di genere dallanon è un dettaglio, ma è una crudeltà. Seseguireper trovare una mediazione a tutti i costi, io dico che èche unache“. Sono le parole pronunciate a “In onda” (La7) da ...

La7tv : #inonda Ddl Zan, Nichi Vendola: 'La Lega e Fratelli d'Italia sono formazioni politiche imbevute di cultura omofobic… - La7tv : #inonda Nichi Vendola: 'Le osservazioni del Vaticano sul Ddl Zan? Sono deluso. La Chiesa dovrebbe mettersi in ginoc… - La7tv : #inonda Matteo #Renzi: 'Fedez ha fatto una diretta Instagram di un'ora sul Ddl Zan, e abbiamo capito che non lo con… - ADM_assdemxmi : DDL Zan, Mirabelli: 'Finalmente in Aula questo provvedimento' - ADM_assdemxmi : DDL Zan, Mirabelli: 'Prima hanno voluto affossare la legge con tutti i mezzi, ora vogliono la mediazione...' -