Whirlpool | Todde | ' non mollo | riconvocherò tavolo in tempi brevi' **

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Nonio e non mollano i lavoratori.in, ora subito interlocuzioni con sindacati. Azienda non può comportarsi così". Ad affermarlo, secondo quanto si apprende da fonti presenti alWhirlpool, è la viceministra allo Sviluppo economico, Alessandra

La viceministraha dichiarato che per il sitodi Napoli le 13 settimane di cassa integrazione sarebbero necessarie a garantire il rilancio tutelando i lavoratori. "Ripercorro anche io ...La doccia gelata é arrivata. Scaduto il blocco, laannuncia la partenza della procedura di licenziamento per i 340 operai dello stabilimento ... La viceministra al Mise Alessandraha ...(Teleborsa) - Al Ministero dello Sviluppo economico al via il tavolo sulla vertenza Whirlpool con sindacati e azienda. Alla riunione, coordinata dal sottosegretario Alessandra Todde, è ...Riunione al ministero presieduta dalla viceministra Alessandra Todde che ha ipotizzato una proroga della Cassa integrazione per altri tredici mesi ...