(Di mercoledì 14 luglio 2021) Laha deciso di avviare ladi licenziamento collettivo per i lavoratori dello stabilimento di via Argine a Napoli. L'annuncio, secondo quanto riferiscono fonti sindacali, è stato ...

Advertising

gennaromigliore : Chiediamo con forza che il Governo intervenga in sostegno dei lavoratori della #Whirlpool Napoli. Si tratta di una… - BlobRai3 : RT @RaiNews: #whirlpool, licenziamento collettivo a Napoli - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: A #Napoli #Whirlpool licenzia tutti. Avviata la procedura collettiva. L’azienda non ha accettato la proroga della cassa… - firefear67 : RT @TgLa7: #Whirlpool: azienda annuncia avvio procedura licenziamenti nel corso dell'incontro online convocato dal Mise con ad La Morgia e… - erretti42 : Whirlpool, l'azienda apre di nuovo la procedura di licenziamento a Napoli: 'Attività ferme da 8 mesi, ma finora non… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool azienda

... segretario generale Fiom - Cgil Napoli - con l'avvio della procedura di licenziamento collettivo annunciata oggi da, il dialogo con l'da questo momento si interrompe. Ci aspettiamo ...La doccia gelata é arrivata. Scaduto il blocco, laannuncia la partenza della procedura di licenziamento per i 340 operai dello stabilimento ...arriva in un momento drammatico perché l'...Riunione al ministero presieduta dalla viceministra Alessandra Todde che ha ipotizzato una proroga della Cassa integrazione per altri tredici mesi ...Problema tecnico, ieri sera intorno alle 23, durante i test a Napoli per la messa in esercizio del primo treno di fornitura Caf per la Linea 1 di Anm. Un sovraccarico correlato a un corto circuito sul ...