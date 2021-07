Vicepresidente Udinese: «Juventus? Cominciano facile» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Stefano Campoccia, Vicepresidente dell’Udinese, ha parlato della prima giornata di Serie A contro la Juventus Stefano Campoccia, Vicepresidente dell’Udinese, ha parlato nel corso della presentazione del calendario di Serie A. Le sue parole sulla prima giornata, contro la Juventus. «Cominciamo facile… ci arriviamo con gran voglia di ricominciare. Credo che da Udine, come tutti gli stadi, dobbiamo immaginarli di vederli riempiti. Speriamo di vedere una grande festa del calcio con Udinese Juventus. Noi ci metteremo il cuore e la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Stefano Campoccia,dell’, ha parlato della prima giornata di Serie A contro laStefano Campoccia,dell’, ha parlato nel corso della presentazione del calendario di Serie A. Le sue parole sulla prima giornata, contro la. «Cominciamo… ci arriviamo con gran voglia di ricominciare. Credo che da Udine, come tutti gli stadi, dobbiamo immaginarli di vederli riempiti. Speriamo di vedere una grande festa del calcio con. Noi ci metteremo il cuore e la ...

Ultime Notizie dalla rete : Vicepresidente Udinese Nedved: "Allegri? Bello carico. Con l'Udinese si soffre sempre" Le parole del vicepresidente della Juventus. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI NEDVED UDINESE ...

Nedved: 'Allegri? C'era abitudine dopo 5 anni. Locatelli? L'abbiamo lasciato tranquillo, c'è tempo. Ronaldo? Nessun segnale di un addio. ... 4 Presente alla cerimonia dei sorteggi dei calendari della Serie A 2021 - 2022, il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha così presentato la nuova stagione. UDINESE - 'Ci piace il campo di Udine (dove la Juve giocherà la prima giornata di campionato, ndr) ma sappiamo che si ...

Nedved "Allegri? Dopo piccola vacanza è carico" "A Udine si soffre sempre, è un campo difficile per la prima partita, ma come dice Allegri bisogna affrontarle tutte. Partiamo da Udine, poi ci saranno le altre. (ANSA) ...

