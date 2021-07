Vangelo del giorno | Matteo 11 | 25-27 – Audio e commento Papa Francesco

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Lo spunto daldi oggi 14 Luglio 2021, Mercoledì: “nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo”. XV Settimana del Tempo Ordinario – III Settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo11,25-27 In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

antoniospadaro : Chi si illude che il Vangelo sia “peace & love” o garanzia di vittoria si inganna. Il #Vangelo è #dramma, confronto… - FrancescoMusel5 : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 14 luglio 2021. - antonellaDiLodo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 14 luglio 2021. - Tersite66 : @SantoDiOggi - SavagliaAnto : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 14 luglio 2021. -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

Dalsecondo Matteo Mt 11,25 - 27 In quel tempo Gesù disse: 'Ti rendo lode, Padre, Signorecielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai ...Allora egli potrà ritenere rivolte a se stesso le bellissime parolesalmo che abbiamo ascoltato:... Infine, ilci presenta il nostro Redentore che si muove a compassione della folla che ...Il cammino sinodale della Chiesa in Italia ha tre punti fondanti: ascolto, ricerca, proposta, come hanno ribadito i vescovi durante i lavori del Consiglio ...Cogorno – Diego De Martini, classe 1935, originario di Favale di Malvaro, ha ricevuto ieri sera il “Premio bontà”, in occasione del 15° “ad-Dio” a don Nando, la cerimonia con cui si ricorda l’annivers ...