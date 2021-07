Tu si que vales 2021, Giulia Stabile prende il posto di Belen Rodriguez? (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono iniziate le registrazioni di Tu si que vales 2021 ma senza Belen Rodriguez, appena diventata mamma di Luna Marì: al suo posto Giulia Stabile. Le registrazioni delle prime puntate di Tu si que vales 2021 sono iniziate: Giulia Stabile sarà la guest dello show in attesa di Belen Rodriguez, che ha da poco partorito la sua secondogenita. L'ottava stagione di Tu si que vales inizierà tra settembre e ottobre, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono iniziate le registrazioni di Tu si quema senza, appena diventata mamma di Luna Marì: al suo. Le registrazioni delle prime puntate di Tu si quesono iniziate:sarà la guest dello show in attesa di, che ha da poco partorito la sua secondogenita. L'ottava stagione di Tu si queinizierà tra settembre e ottobre, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset ...

Advertising

IlContiAndrea : La vincitrice di #Amici20 #GiuliaStabile non sostituirà #Belen (in maternità) alla conduzione di #Tusiquevales… - com_sara7 : #amemici20 comunque da oggi dovremmo aver capito che diffondere fake news o notizie non accertate provenienti dal n… - bemymalik_ : RT @IlContiAndrea: La vincitrice di #Amici20 #GiuliaStabile non sostituirà #Belen (in maternità) alla conduzione di #Tusiquevales @FQMagazi… - brookesbellarke : con tutto il bene del mondo perché come ballerina neanche mi dispiace ma g1uli4 st4bil3 dal vincere amici come ci è… - bollicine00 : @polemizzandos Ma chi????? Giulia ha persino pubblicato un video in cui balla con una compagnia che si è presentata a… -