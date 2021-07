Tni Italia: 'Green pass nei ristoranti? Pronti a scendere in piazza' (Di mercoledì 14 luglio 2021) "Green pass nei ristoranti? Basta far ricadere di nuovo le incapacità del governo sui ristoratori con misure che riteniamo incostituzionali. Chi dovrebbe controllare la certificazione verde dei nostri ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 14 luglio 2021) "nei? Basta far ricadere di nuovo le incapacità del governo sui ristoratori con misure che riteniamo incostituzionali. Chi dovrebbe controllare la certificazione verde dei nostri ...

Advertising

HorecaTni : RT @agenziaimpress: #greenpass nei #ristoranti ? @HorecaTni pronta a scendere in piazza. «Misura incostituzionale» @RistToscana https://t.… - agenziaimpress : #greenpass nei #ristoranti ? @HorecaTni pronta a scendere in piazza. «Misura incostituzionale» @RistToscana… - FabyP_69 : RT @rtl1025: ??'#Greenpass nei #ristoranti? Pronti a scendere in piazza contro questa misura incostituzionale'. Così in una nota Raffaele Ma… - rtl1025 : ??'#Greenpass nei #ristoranti? Pronti a scendere in piazza contro questa misura incostituzionale'. Così in una nota… - RistToscana : RT @agenziaimpress: #Ristorazione in ginocchio, @TNIItalia : «Locali ancora più vuoti per le partite degli #Europei» @RistToscana https://… -