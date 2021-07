Tenta di uccidere lo zio per questioni di spaccio: arrestato 22enne di Pozzuoli (Di mercoledì 14 luglio 2021) D.E., 22enne di Pozzuoli, è gravemente indiziato per aver Tentato di uccidere lo zio con 6 colpi di pistola, pare per dei diverbi inerenti alle piazze di spaccio del quartiere. Gli accertamenti nei confronti dell’indiziato, hanno consentito infatti di orientare l’attività investigativa in tal senso, raccogliendo incontrovertibili elementi indiziari a carico del giovane che, peraltro, su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) D.E.,di, è gravemente indiziato per averto dilo zio con 6 colpi di pistola, pare per dei diverbi inerenti alle piazze didel quartiere. Gli accertamenti nei confronti dell’indiziato, hanno consentito infatti di orientare l’attività investigativa in tal senso, raccogliendo incontrovertibili elementi indiziari a carico del giovane che, peraltro, su Quotidianpost.

