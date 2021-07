Sassuolo, Dionisi ammette: “Calendario asimmetrico una novità interessante” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il Sassuolo riparte dallo straordinario ottavo posto della scorsa stagione. Il nuovo tecnico Alessio Dionisi esprime il suo punto di vista sul nuovo campionato ai canali ufficiali della Serie A: “La grande novità è rappresentata... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ilriparte dallo straordinario ottavo posto della scorsa stagione. Il nuovo tecnico Alessioesprime il suo punto di vista sul nuovo campionato ai canali ufficiali della Serie A: “La grandeè rappresentata...

Advertising

Glongari : #Sassuolo per il post Locatelli pensa a Samuele #Ricci dell’#Empoli, profilo molto apprezzato dal nuovo tecnico #Dionisi. @tvdellosport - STnews365 : Dionisi: 'Calendario simmetrico? Non cambierà molto'. 'Il nostro approccio e la nostra preparazione alle gare reste… - RickyBianchini : RT @ForzaSasol: In attesa di capire quale sarà il loro futuro nel nuovo Sassuolo di Dionisi, #Marchizza, #Frattesi e #Scamacca si stanno al… - Cucciolina96251 : RT @sassuolonews: Samuele Ricci Sassuolo, confermato: per Dionisi è l'erede di Locatelli #calciomercato - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: Il #Sassuolo si muove per affrontare il dopo-#Locatelli, promesso sposo alla #Juventus: i consigli di #Dionisi stanno spi… -