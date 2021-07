Sarri | “Contento di ripartire da Empoli | sarà un amarcord Ci faremo trovare pronti”

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Il tecnico biancoceleste Maurizioha commentato al sito ufficiale del club il calendario della Serie A 2021-22, la prima giornata-Lazio, sfida a lui molto cara: “un campionato decisamente stimolante, l’inizio per meun, con la prima giornata ad, dove saròdi tornare perché ritroverò persone a me molto care. È importante partire bene,fondamentale tenere il ritmo, in un campionato di serie A che è sempre difficile e competitivo. Ci...

Maurizio Sarri commenta il calendario della Lazio: ecco le parole del tecnico biancoceleste dopo il sorteggio Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Lazio, commenta il calendario di Serie A. Le sue dichi ...Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli, ha parlato del calendario della 'sua' Lazio. Il mister affronterà l'Empoli alla prima giornata.