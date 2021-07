Relazione Arera | Aiget | Luci e ombre | necessario completare liberalizzazione settore elettrico

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "L'anno della pandemia ha fatto registrare un forte impatto per ilenergetico, con una riduzione a livello nazionale dei consumi di energia elettrica del 6% e di gas naturale del 4,2%, in tutti i settori. In controtendenza solo i consumi elettrici del residenziale, che sono aumentati del 2%. La pandemia non ha tuttavia limitato la dinamicità del mercato, con un ulteriore aumento del numero di fornitori presenti sul mercato". In questo contesto, a giudizio diche commenta ladipresentata nei giorni scorsi, "resta di grande attualità la necessità di istituire un albo ...

In questo contesto, a giudizio di Aiget che commenta ladipresentata nei giorni scorsi, "resta di grande attualità la necessità di istituire un albo dei venditori per il settore ...Di ciò, vi è anche evidenza dall'integrazione alladi accompagnamento al Piano Economico ... il Comune di Porto Mantovano presenterà un'istanza all', l'Autorità indipendente di ...“L’anno della pandemia ha fatto registrare un forte impatto per il settore energetico, con una riduzione a livello nazionale dei consumi di energia elettrica del 6% e di gas naturale del 4,2%, in tutt ...Roma, 14 lug. "L'anno della pandemia ha fatto registrare un forte impatto per il settore energetico, con una riduzione a livello nazionale dei consumi di energi ...