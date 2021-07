Il sottosegretario Costa: 'Green pass è eccessivo per bar ristoranti, ok per discoteche e stadi' (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sta facendo discutere l'obbligatorietà di un Green pass per condurre 'vita mondana', senza il quale non potremmo neanche uscire a mangiare. 'Per quanto riguarda l'obbligatorietà del Green pass, un ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sta facendo discutere l'obbligatorietà di unper condurre 'vita mondana', senza il quale non potremmo neanche uscire a mangiare. 'Per quanto riguarda l'obbligatorietà del, un ...

