Il saluto ' signore e signori' è irrispettoso e non inclusivo | abolito e sostituito da una modalità ' gender free'

antonio63096501 : RT @mgmaglie: Lufthansa,compagnia di bandiera tedesca,ha deciso di abolire il saluto “Signore e Signori”per accogliere i passeggeri a bordo… - VittoriaB12 : RT @mgmaglie: Lufthansa,compagnia di bandiera tedesca,ha deciso di abolire il saluto “Signore e Signori”per accogliere i passeggeri a bordo… - PDUmorista : Lufthansa cancella il saluto 'Signore e signori benvenuti'. Dal volo per Casablanca. #Lufthansa - Pepautore : #Lufthansa cancella il saluto 'Signore e signori benvenuti' perché non è neutro. Ma intanto si sono dimenticati di… - Milli19751 : RT @Lanf040264: #Lufthansa sceglie la #linguainclusiva e revoca il saluto 'Signore e Signori' a bordo. Si potranno usare altre espressioni… -

Ultime Notizie dalla rete : saluto signore

La compagnia aerea tedesca Lufthansa cambia ila bordo e si lascia per sempre alle spalle il classico 'sehr geehrte Damen un Herren' ritenuto ormai troppo poco neutrale, nel rispetto dei ...Addio alla classica formula 'Gentilie signori' per salutare i passeggeri a bordo: bisogna stare al passo con i tempi e pensare a unpiù inclusivo, senza discriminazioni di genere. Così Lufthansa ha pensato di sostituire ...Non più “signori e signore”. La compagnia aerea Lufthansa ha deciso di archiviare il saluto a bordo che si rivolgeva ai passeggeri con “gentili signori e signore” perché non è neutro. La frase di benv ...La compagnia aerea tedesca ha deciso sostituire la classica formula di benvenuto con espressioni più neutre, decise dal capo cabina: una scelta in linea con il dibattito sulle identità di genere in Ge ...