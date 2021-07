Il nuovo scontro tra Fedez e il Codacons: “Vergognatevi, mi sono rotto il c…” | VIDEO (Di mercoledì 14 luglio 2021) Continua la saga tra Fedez e il Codacons. L’influencer ha ricevuto questa mattina una raccomandata da parte del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori. La richiesta questa volta era legata alla raccolta fondi che il cantante aveva effettuato nel corso della pandemia in favore dei tanti lavoratori dello spettacolo rimasti senza guadagno. Il progetto lanciato dal cantante milanese si chiama “Scena Unita”, iniziativa che ha coinvolto 154 artisti e più di 100 aziende costituendo un fondo di 4 milioni 780mila euro. “Codacons”: Per le storie pubblicate da Fedez ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Continua la saga trae il. L’influencer ha ricevuto questa mattina una raccomandata da parte del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori. La richiesta questa volta era legata alla raccolta fondi che il cantante aveva effettuato nel corso della pandemia in favore dei tanti lavoratori dello spettacolo rimasti senza guadagno. Il progetto lanciato dal cantante milanese si chiama “Scena Unita”, iniziativa che ha coinvolto 154 artisti e più di 100 aziende costituendo un fondo di 4 milioni 780mila euro. “”: Per le storie pubblicate da...

Advertising

luigidimaio : Abbiamo sempre creduto nel dialogo e nella mediazione invece che nello scontro e nella polemica. @GiuseppeConteIT e… - DeSantis1948 : RT @luigidimaio: Abbiamo sempre creduto nel dialogo e nella mediazione invece che nello scontro e nella polemica. @GiuseppeConteIT e @beppe… - infoitcultura : Angelina Jolie e Brad Pitt, nuovo scontro in tribunale. E questa volta non è per i figli - C0d3r_ : Diritti TV Serie A, è scontro tra #TIM e #Sky: l'operatore presenta un nuovo ricorso - Giusepp18925758 : @Simone_Gpg @LegaSalvini Mah no, penso semplicemente non la comprenda perché è incatenato dalla nostalgia. Questo c… -