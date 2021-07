Il Codacons contro Fedez per la raccolta fondi Scena Unita, lo sfogo: “Mi sono rotto il ca**o” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nuovo capitolo della battaglia del Codacons contro Fedez, questa volta per la raccolta fondi a favore dei lavoratori dello spettacolo. Il rapper lo ha reso noto attraverso le storie su Instagram in cui mostra la raccomandata ricevuta questa mattina dall’associazione. Il Codacons contro Fedez A questo giro nel mirino del Codacons c’è la raccolta fondi Scena Unita, istituita da Fedez insieme ad altri artisti per raccogliere fondi per i ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 14 luglio 2021) Nuovo capitolo della battaglia del, questa volta per laa favore dei lavoratori dello spettacolo. Il rapper lo ha reso noto attraverso le storie su Instagram in cui mostra la raccomandata ricevuta questa mattina dall’associazione. IlA questo giro nel mirino delc’è la, istituita dainsieme ad altri artisti per raccogliereper i ...

