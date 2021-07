Green pass, Sala: “L’idea di Macron non mi dispiace, dobbiamo forzare chi non si vuole vaccinare” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “A me non dispiace” L’idea di avere anche in Italia un Green pass sul modello francese, “tutto sommato vedete che anche Macron l’ha proposto e in un giorno ci sono state un milione di iscrizioni. Noi dobbiamo anche un po’ forzare chi non si vuole vaccinare a farlo e questo per il bene di tutti”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se è favorevole a un Green pass obbligatorio per accedere per esempio a bar e ristoranti come in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) “A me nondi avere anche in Italia unsul modello francese, “tutto sommato vedete che anchel’ha proposto e in un giorno ci sono state un milione di iscrizioni. Noianche un po’chi non sia farlo e questo per il bene di tutti”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se è favorevole a unobbligatorio per accedere per esempio a bar e ristoranti come in ...

matteosalvinimi : Vaccino, tampone o Green Pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo. - RobertoBurioni : Il Presidente Macron annuncia che dal 1 agosto i cittadini privi di green pass non potranno più accedere a locali e… - borghi_claudio : Oggi ennesimo tampone. Dopo la positività del collega Patassini la Camera chiede ai componenti della Bilancio un ta… - PatriziaOrlan11 : RT @RobertoBurioni: Se per difendere in nome di non so cosa la libertà di non vaccinarsi degli egoisti ignoranti a ottobre saremo COSTRETTI… - Nadia92670513 : RT @noitre32: I ristoranti e bar che non sono falliti con il lockdown, falliranno con il green pass. Io non andró mai dove esigono il gree… -