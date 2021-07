Green pass, Merkel: “Non percorreremo strada proposta dalla Francia, così non guadagneremo fiducia. Nessuna vaccinazione è obbligatoria” (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Non intendiamo percorrere questa strada proposta dalla Francia. Siamo all’inizio della fase in cui stiamo ancora promuovendo le vaccinazioni, dove abbiamo più vaccini di quante persone vogliono essere vaccinate”. La cancelliera tedesca, Angela Merkel, è convinta. In Germania non si seguirà l’idea francese, lanciata dal presidente Emmanuel Macron, di estendere l’uso del Green pass anche per i bar e i ristoranti. “Non credo che possiamo guadagnare fiducia cambiando ciò che abbiamo detto finora, cioè che Nessuna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) “Non intendiamo percorrere questa. Siamo all’inizio della fase in cui stiamo ancora promuovendo le vaccinazioni, dove abbiamo più vaccini di quante persone vogliono essere vaccinate”. La cancelliera tedesca, Angela, è convinta. In Germania non si seguirà l’idea francese, lanciata dal presidente Emmanuel Macron, di estendere l’uso delanche per i bar e i ristoranti. “Non credo che possiamo guadagnarecambiando ciò che abbiamo detto finora, cioè che...

