Ema | “Variante Delta preoccupa | mix vaccini sicuro e efficace”

La Variante Delta a fine agosto rappresenterà il 90% dei casi di coronavirus nell'Ue. Il mix tra vaccini si presenta come sicuro ed efficace. L'Agenzia europea del farmaco (Ema) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), in una nota congiunta, ricordano che "la Variante Delta" di Sars-CoV-2 "si diffonde rapidamente in Europa e preoccupa perché potrebbe ostacolare gli sforzi per controllare la pandemia". Secondo il documento Ema-Ecdc, la Variante Delta "è dal 40% al 60% più trasmissibile ...

