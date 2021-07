Ddl Zan, Malpezzi in Senato: “Centrodestra ha già votato articolo 4, è figlio dell’emendamento ‘salva-idea’ di Costa. E ora vuole toglierlo” (Di mercoledì 14 luglio 2021) Duro intervento della senatrice dem Simona Malpezzi durante la discussione in Aula, al Senato, sulle sospensive al ddl Zan, avanzate da Lega e Forza Italia. “Alle forze che dicono solo oggi che c’è bisogno di più tempo, che avanzano solo da una settimana la necessità che sia approvata una legge chiedo se l’abbiano letta la legge – chiede la senatrice Pd – L’articolo 4 è figlio di emendamento a prima firma Enrico Costa, all’epoca di Forza Italia (oggi passato ad Azione ndr.), l’emendamento ‘salva-idea’ voluto dal Centrodestra e votato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) Duro intervento della senatrice dem Simonadurante la discussione in Aula, al, sulle sospensive al ddl Zan, avanzate da Lega e Forza Italia. “Alle forze che dicono solo oggi che c’è bisogno di più tempo, che avanzano solo da una settimana la necessità che sia approvata una legge chiedo se l’abbiano letta la legge – chiede la senatrice Pd – L’4 èdi emendamento a prima firma Enrico, all’epoca di Forza Italia (oggi passato ad Azione ndr.), l’emendamentovoluto dal...

trash_italiano : Siamo stati così bene in questi giorni tutti dalla stessa parte. Facciamo uno sforzo e replichiamo il tutto con il Ddl Zan, su. ?????? - borghi_claudio : Al Senato non passa per DODICI voti la pregiudiziale di costituzionalità sul DDL Zan. Se capisco giusto Italia Viv… - matteorenzi : Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideolo… - Gaetana21424492 : RT @matteorenzi: Sono intervenuto in aula sul ddl Zan. Siamo a un passo dal traguardo. Chi dice di no all’accordo per ragioni ideologiche g… - cavalierebianc5 : RT @OMeneghino: Ddl Zan, madri infuriate a Sesto: “Le maestre hanno detto a mio figlio che non è un maschio” -