Cinema Teatro Charlot: si parte il 16 luglio, ecco la programmazione (Di mercoledì 14 luglio 2021) Charlot, Salerno. Il Cinema Teatro di Pellezzanno inaugura venerdì 16 luglio alle 20, ecco la programmazione degli spettacoli. Come promesso qualche mese fa, quando tante strutture chiudevano per via del Covid-19, il Cinema Teatro Charlot, nuovo luogo dell’intrattenimento del territorio campano, è pronto ad alzare il sipario. Il Teatro si appresta ad agire come punto Leggi su 2anews (Di mercoledì 14 luglio 2021), Salerno. Ildi Pellezzanno inaugura venerdì 16alle 20,ladegli spettacoli. Come promesso qualche mese fa, quando tante strutture chiudevano per via del Covid-19, il, nuovo luogo dell’intrattenimento del territorio campano, è pronto ad alzare il sipario. Ilsi appresta ad agire come punto

Advertising

Ilsognatore13 : RT @laperlaneranera: In Base a quale Diritto ed Autorità un Esercente Titolare o Gestore di Cinema-Teatro Autista di Bus Treni, Aerei, Supe… - Kick57624616 : RT @DiamanteGiallo: #greenpass ma, sul serio c'è qualcuno in giro pronto a BARATTARE la propria salute fisica, psichica e forse anche la pr… - DQuotidiana : RT @Antonio79B: 'Hobby? Uno solo. Stralcio dai settimanali illustrati le pagine che riguardano la pittura, il cinema, la scultura, la lette… - sabato_ivana : RT @laperlaneranera: @Silvestro52 @MarcoLu41052677 @thewaterflea @Azzurra28749827 @SmitArianna @Marisab79879802 @enkidC @d_essere @LuceChia… - LaLelaa0 : RT @laperlaneranera: In Base a quale Diritto ed Autorità un Esercente Titolare o Gestore di Cinema-Teatro Autista di Bus Treni, Aerei, Supe… -