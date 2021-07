Chiesa: il Bayern offre 80 milioni, ma la Juve dice no (Di mercoledì 14 luglio 2021) Euro 2020 ha definitivamente consacrato Federico Chiesa il cui apporto è stato determinante per la conquista del titolo continentale da parte dell’Italia. Le sue accelerazioni, oltre a mettere in crisi le difese avversarie, hanno impressionato e attratto le big europee con il Bayern Monaco disposto a fare follie per lui tanto da offrire 80 milioni per strapparlo alla Juventus, per la quale, però, è incedibile. Chiesa: la Juventus blinda il suo gioiello? Il club bianconero non ha intenzione di ascoltare nessuna offerta per il suo campione ritenendolo il presente e il futuro della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 luglio 2021) Euro 2020 ha definitivamente consacrato Federicoil cui apporto è stato determinante per la conquista del titolo continentale da parte dell’Italia. Le sue accelerazioni, oltre a mettere in crisi le difese avversarie, hanno impressionato e attratto le big europee con ilMonaco disposto a fare follie per lui tanto da offrire 80per strapparlo allantus, per la quale, però, è incedibile.: lantus blinda il suo gioiello? Il club bianconero non ha intenzione di ascoltare nessuna offerta per il suo campione ritenendolo il presente e il futuro della ...

