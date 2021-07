Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, il nuovo obiettivo è Olivera del #Getafe - SkySport : Napoli, Olivera del Getafe nuovo obiettivo per la fascia sinistra. Le news di mercato #SkySport #SkyCalciomercato… - sportli26181512 : Calciomercato Napoli, Braida: 'Insigne perfetto per il Barcellona': Il dg della Cremonese: 'Piace a tantissime squa… - sportli26181512 : Calciomercato Napoli, Galeone: 'Insigne piace ad Allegri': Il tecnico: 'Andrebbe bene per il gioco che Max vuole sv… - tuttonapoli : Barça, l'ex ds Braida rivela: “Insigne piace, ma gli consiglio di restare a Napoli” -

La storia tra Insigne ed ildovrebbe proseguire, un sacrificio si può fare. Lorenzo, in questo, può chiedere qualcosa in più Che bei ritorni, in panchina, per la prossima ...E' la sua realtà congeniale, è il suo ambiente, mi piacerebbe vederlo aa vita, che sia la bandiera della squadra. L'ingaggio? I soldi sono importanti ma i calciatori già guadagnano bene? ..."Andar via dove si è trattati da Re è un rischio. Insigne non deve muoversi da Napoli. Poi è chiaro che per le sue qualità può giocare ovunque".A Radio Marte è intervenuto Emanuele Calaiò, dirigente: "Salernitana in Serie A? La cosa si è conclusa bene, i tifosi dopo anni difficili ...